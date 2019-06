La mamma di Rabiot: «Juventus? Siamo superstiziosi»

di Eleonora Trotta

Veronique Rabiot, mamma-agente del centrocampista francese, esce finalmente allo scoperto. «La Juventus? Nel calcio siamo tutti superstiziosi - spiega a Rtl.fr-, per cui è meglio non dire nulla finché non si è fatto tutto». L'accordo con i bianconeri è stato raggiunto da tempo (9 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni), ma per la firma bisognerà attendere ancora qualche giorno. La procuratrice ha voluto poi fare una precisazione: «Non c'è stata alcuna offerta da parte del Psg, le notizie uscite nelle ultime ore non sono vere. Tra me e Leonardo c'è stata solo una telefonata di cortesia, non c'è stata e non ci sarà nessuna proposta per Rabiot». In arrivo anche novità sul fronte De Ligt: il centrale olandese ha detto sì al contratto da circa 12 milioni di euro a stagione bonus inclusi, mentre con l'Ajax è stata raggiunta una bozza di intesa sui 70 milioni di euro. Confermata pure la clausola da circa 150 milioni.





