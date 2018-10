«Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus». Il club bianconero, con un tweet sul profilo ufficiale, dà fiducia a CR7, accusato di stupro da una donna negli Stati Uniti. «Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa - prosegue il tweet - non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione».



