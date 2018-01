La polemica di Allegri col Napoli «A Crotone non ho visto il Var»

In vista del derby valido per i quarti di Coppa Italia contro il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato anche del Var.

«Credo che stia migliorando l'utilizzo del mezzo da parte degli arbitri. Non è facile perchè è uno strumento nuovo, catapultato in un campionato importante come quello della Serie A; all'inizio sicuramente ci sono state delle difficoltà, secondo me devono ancora lavorare, lo stanno facendo nel migliore dei modi, per arrivare ad un equilibrio che gli permetta di poter valutare al meglio gli episodi. Nel senso che quello di Crotone l'ho visto e non l'ho visto, però direi che la Var alla fine sono degli episodi oggettivi, che sono la cosa più importante, per aiutare gli arbitri. Poi gli episodi soggettivi, uno può dare un rigore, uno può dare un fallo, a volte c'è, a volte non c'è, sicuramente è uno strumento che aiuta gli arbitri e credo che sia una buona cosa per il calcio, soprattutto se vengono delineati gli episodi dove può intervenire».

