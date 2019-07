Raggi riceve la Lazio in Campidoglio: «Vittoria Coppa Italia orgoglio città»

di Valerio Cassetta

Un riconoscimento per la vittoria della Coppa Italia. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto e premiato la Lazio in Campidoglio per il trofeo vinto lo scorso 15 maggio all’Olimpico contro l’Atalanta. «Grazie per le emozioni che ci avere regalato. Oggi rendiamo il giusto omaggio alla squadra. La città di Roma vi ringrazia e vi premia» le parole della sindaca. Presente tutta l’intera rosa biancoceleste, introdotta dall’inno d’Italia, cantato da Parolo e Cataldi, unici giocatori italiani insieme al giovane Rossi. Assente Stefan Radu, ormai ai ferri corti con la società, ma in campo in finale contro i nerazzurri. «Ringraziamo la sindaca. La vittoria della Coppa Italia è una vittoria di tutti, compresa la città di Roma, che rappresentiamo in Italia e in Europa» il commento del presidente Claudio Lotito. Nell’occasione sono state presentate le nuove maglie per la stagione 2019/20, regalate poi alla sindaca.

