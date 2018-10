La resa di Klopp. «Napoli migliore Insigne non segna solo con me»

«Volevamo vincerla, ma abbiamo sbagliato i tempi di alcune giocate e reagito male ad alcune situazioni difensive». Jurgen Klopp ammette i meriti del Napoli in questa avvincente notte di Champions e tira le orecchie ai suoi. «Qualche volta ci era già capitato in passato, ma non come stasera. Il Napoli non ci pressava molto all’inizio, avevamo tempo e spazio per creare ma non l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo siamo andati male e se Alisson è il migliore qualcosa vorrà dire. Accettiamo il risultato, ci sono anche mie colpe stasera, ma le risposte giuste le avrò dopo aver rivisto la partita».



Ancora una volta, con Klopp al San Paolo, Insigne match winner. «Ha segnato tanto in questi anni, non solo contro di me. Ancelotti è un grande allenatore, sapremo spiegarci i motivi di questa sconfitta nei prossimi giorni. Il Napoli ha giocato meglio di noi e l’atmosfera stasera è stata importante per il match, sicuramente sarà così anche a casa nostra nella prossima sfida di campionato. Giocare così tante gare contro grandi squadre è bello, dovremo farci trovare sempre pronti però. Lo abbiamo visto stasera a Napoli. Ora abbiamo tre giorni per recuperare, affronteremo il Manchester City e contro di loro è sempre una gara complicata, proveremo a recuperare il prima possibile», ha continuato il tedesco.«Volevamo adattarci alla partita dopo i primi minuti, siamo scesi in campo per vincere anche stavolta, nonostante i troppi errori. Ci siamo adattati alla situazione. Nessun tiro in porta? È ovvio che dobbiamo dare credito al Napoli, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Abbiamo fatto poco su calcio da fermo, sbagliando in alcune situazioni».

