Udinese, la resa di Velazquez: «Non era facile, ma miglioriamo»

Il Napoli passa ad Udine, ma la gara dei friulani lascia qualche buono spunto alla squadra bianconera. «Abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Napoli e non era facile per noi. Siamo entrati male in campo, non mi è piaciuto l’approccio dei miei nei primi minuti», ha confessato Velazquez ai microfoni di Dazn al fischio finale. Abbiamo sbagliato tanto perdendo troppi palloni e regalandoli al Napoli, poi dopo lo svantaggio abbiamo cominciato a fare meglio».



Con lo svantaggio sul groppone, l'Udinese ha fatto la partita sfiorando anche il pari, prima di sciogliersi poi nel finale. «Prima dell’intervallo abbiamo avuto qualche buona opportunità per pareggiare anche se non ci siamo riusciti», ha continuato l'allenatore bianconero. «Abbiamo affrontato tante squadre forti ultimamente, il calendario non ci ha aiutato, ma penso che oggi abbiamo fatto una buona partita, migliorando rispetto a quanto fatto contro la Juventus».

