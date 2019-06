La Roma comincia la stagione: ​visite di idoneità a Villa Stuart

di Gianluca Lengua

La Roma comincia la nuova stagione con le visite di idoneità che nella giornata di oggi si sono svolte alla clinica Villa Stuart. A partire dalle 9 i calciatori della prima squadra convocati non impegnati in Nazionale, si sono ritrovati per sottoporsi ai controlli medici: Jesus, Marcano, Fuzato, Coric, Karsdorp, Gonalons, Pastore, Defrel, Gerson, Nzonzi, Santon, Soleri, Fazio e Perotti, sono alcuni dei giocatori presenti. A cui si sono aggiunti altri ragazzi della Primavera: Greco, D’Urso, Pezzella, Cardinali, Riccardi e Cangiano. Domani sarà il turno del tecnico Fonseca e il suo staff composto da Nuno Campo (vice allenatore), Nuno Romano (preparatore atletico), Pedro Moreira (preparatore atletico), Tiago Leal (Match analyst), Vitaliy Khlivnyuk (Coach managing assistant).

