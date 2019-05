La Roma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo, Europa a rischio

La Roma coglie il suo primo 0-0 della stagione ed è un risultato che non può soddisfare non solo in chiave Champions, ma anche per il piazzamento in Europa League. Meglio il Sassuolo nel 1° tempo, più pericolosa e convinta la squadra giallorossa nella ripresa, dove ha colpito due pali e sfiorato più volte il vantaggio. Forte la contestazione dei tifosi nei confronti di Pallotta e della società, applausi e striscioni per De Rossi.

