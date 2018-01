La Sampdoria si prende Marassi: il Genoa giocherà in fitto

L’avvocato Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha confermato nell’intervista di fine 2017 a Samp Tv la volontà della società blucerchiata di puntare su uno stadio di proprietà, anticipando che il 2018 sarebbe stato l’anno dell’acquisto del centro di allenamento.



I tempi però sarebbero già maturi se è vero che, come riporta Repubblica Genova, il comune del capoluogo ligure avrebbe deciso di vendere lo stadio “Luigi Ferraris” alla Samp per 10 milioni di euro.



La notizia nella notizia sarebbe il mancato coinvolgimento nell’operazione del Genoa: lo stesso Ferrero aveva provato a coinvolgere nell’operazione il collega Enrico Preziosi, ma senza successo. Il Grifone rischia quindi di diventare affittuario della Samp per l’utilizzo dell’impiaanto di gioco di Marassi, in alternativa alla costruzione di un proprio impianto, scenario però da subordinare a un eventuale cambio di proprietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA