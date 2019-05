La sezione Arbitri Sala Consilina torna in serie A con Robilotta

di Gerardo Lobosco

A distanza di due anni un associato della sezione arbitri di Sala Consilina, che la passata stagione ha festeggiato i 40 anni di vita, torna ad essere protagonista in una gara di serie A. Si tratta di Manuel Robilotta, 35 anni, avvocato di professione e assistente arbitrale, che ritorna a calcare i campi della massima serie. Dopo il debutto avvenuto nell'aprile del 2017 nel match Torino-Sampdoria, Manuel Robilotta, è stato designato come assitente 2 per la gara Spal-Napoli in programma domenica 12 alle ore18 a Ferrara. Manuel Robilotta, è l'elemento di punta di una famiglia di arbitri che comprende Ivan, che fa parte del Can C e Cristian nella Can D. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della sezione salese Gianpiero Cafaro: " Per la nostra sezione è un evento di grande prestigio che premia il nostro lavoro e quello di Manuel grande professionista. Una bella soddisfazione che ci aiuta ad andare avanti su questa strada".

