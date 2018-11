La sfida di Andreazzoli: «Il Napoli ha dei difetti, proveremo a sfruttarli»

L'Empoli non ci sta a partire sconfitto e domani sera al San Paolo la squadra di Andreazzoli darà battaglia. «Possiamo parlare di tante cose, ma il calendario è questo è lo sapevamo. Affrontare in casa tutte le grandi non è stato certamente un vantaggio, così come non lo è andare a Napoli dopo aver incontrato la Juventus», le parole dell'allenatore toscano in conferenza. «Andiamo a giocare contro una squadra forte, molto temibile e difficilmente interpretabile».



«Affrontare squadre con giocatori di qualità è sempre complicato», ha ammesso. «Loro interpretano il gioco in una maniera particolare, ho visto il secondo tempo con la Roma e mi ha impressionato. Fa piacere vederli all’opera per le individualità e per la manovra corale». Ma non ci sono solo pregi. «Sappiamo che hanno dei difetti, dovremo essere bravi a farli venire fuori. Non so come interpreteranno la partita, sono abituato a credere che le grandi squadre non hanno bisogno di grandi stimoli per entrare in campo e provare a vincere. Ce lo abbiamo noi, figuriamoci loro. Non ci facciamo distrarre né dalla classifica e né tantomeno dall’avversario. Certo, la classifica ci preoccupa, ma dobbiamo migliorare quei numeri e crescere in quello che facciamo. Modulo? Possiamo interpretarla in diversi modi, cercheremo di mettere in risalto le loro difficoltà e possiamo farlo sia con una che con due punte».

