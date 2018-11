La verità di Criscito: «Spalletti mi soffiò a De Laurentiis»

di Pino Taormina

Quando sei nato a Cercola, sei cresciuto a Volla e tuo padre Alfredo per anni non ha fatto altro che parlarti del Napoli, di Maradona, Careca e così via, ovvio che quando giochi contro il Napoli non può che essere una partita speciale. Anche se sei Mimmo Criscito, capitano del Genoa, «emigrante» di lusso del pallone, rientrato dalla Russia dopo sette anni allo Zenit. «A casa mia è una partita che viene vissuta in maniera unica, perché sono napoletano di nascita ma genoano di adozione e tutti sanno quanto è importante per noi vincere la sfida con il Napoli».



Criscito, quanto è stato vicino l'accordo con De Laurentiis?

«Tanto, tantissimo. Saltò tutto davvero per poco. Poi mi chiamò direttamente Spalletti e mi convinse in poco tempo ad andare a San Pietroburgo».



Cosa l'ha impressionata del Napoli che ha pareggiato col Psg?

«Il Napoli non impressiona più, gioca a calcio come in pochi riescono a fare, è una la squadra che continua a crescere nonostante si pensasse avesse già raggiunto il massimo con Sarri».



Che differenza nota rispetto al passato?

«Il fatto che riescano a mantenere la stessa qualità delle prestazioni anche quando cambiano gli uomini. Prima pareva che potessero giocare solo gli stessi».





