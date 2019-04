Lacazette carica l'Arsenal: «Vogliamo arrivare in finale»

Inviato a Londra



Alexandre Lacazette carica l'Arsenal. «L'anno scorso abbiamo mancato la finale, quest'anno vogliamo arrivare più lontano possibile». L'attaccante francese presenta la sfida con il Napoli. «Quella di Ancelotti è una squadra molto forte tatticamente, la conosciamo bene. Dobbiamo provare a vincere senza concedere gol».



La sconfitta con l'Everton è già in archivio: «Non abbiamo fatto bene, ma siamo ancora in corsa per la Champions. Io e Aubameyang abbiamo segnato tanto perché la squadra ci ha sempre aiutato. L’Emirates ci aiuta ad avere fiducia in quello che facciamo, ma non si può sempre giocare al meglio»