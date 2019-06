Lapo e John Elkann agli Scavi: tour a Pompei nel giorno di Sarri

di Susy Malafronte

La famiglia Agnelli-Elkann ha scelto di trascorre una giornata in pieno relax negli Scavi di Pompei. Proprio nelle ore in cui la Juventus ha ufficializzato la panchina a Sarri, Lapo e John Elkann, con tutta la famiglia, si sono lasciati «sedurre» dalla bellezza delle domus dell’antica Roma. Il Lupanare e la Casa dei Vetti, con i loro affreschi erotici e rigorosamente vietati ai minori, sono stati gli ambienti che più sono piaciuti a Lapo.



Riconosciuti da alcuni turisti che tifano Napoli non sono mancati alcuni commenti ironici sul nuovo allenatore: «Auguriamo a Sarri di vincere gli stessi trofei che ha vinto qui a Napoli». I fratelli Elkann hanno risposto con un cenno di sorriso.



Al termine del tour, la famiglia Agnelli-Elkann ha scelto di pranzare nel rinomato «Hortus Restaurant» dei fratelli Falanga - il primo chalet nato intorno all'area archeologica, proprio di fronte all'ingresso principale di Porta Marina Superiore - per degustare prodotti tipici locali, del vesuviano e delle costiere sorrentina e amalfitana.

