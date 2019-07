Lazio, Adekanye: «Felice di essere un giocatore biancoceleste»

di Valerio Cassetta

«La S.S. Lazio comunica di aver sottoscritto e depositato un contratto di lavoro con il calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye». Così il club di Claudio Lotito attraverso una nota sul proprio sito ufficializza il primo acquisto estivo: Bobby Adekanye, attaccante classe 2000, in arrivo dalle giovanili del Liverpool. Aspettando Lazzari, Jony e Vavro, è lui il primo rinforzo per Simone Inzaghi. Con molta probabilità il nigeriano naturalizzato olandese andrà a sostituire Pedro Neto, ormai sul piede di partenza insieme a Bruno Jordao destinazione Benfica. «Sono molto felice» ha scritto su Instagram Adekanye.



STORIA

nato ad Ibadan, in Nigeria, il 14 febbraio 1999, Adekanye colleziona nelle giovanili dei Reds le prime euniche presenze. Tra Under 18, Youth League e Premier League 2 (il campionato delle riserve) sono 54 le apparizioni condite da 8 gol. L’attaccante si è formato nelle giovanili di Ajax, Barcellona e PSV, prima di trasferirsi al Liverpool nel 2015 senza mai però farlo esordire in prima squadra. Inoltre,vanta anche delle presenze con la maglia dell’Olanda Under 16, Under 17 e Under 20.

