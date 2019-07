Lazio, al via le visite mediche. Cataldi: «Si riparte»

di Valerio Cassetta

Ieri lo staff tecnico, oggi i giocatori. Seconda giornata di visite mediche in casa Lazio. In Paideia Cataldi, Patric, Proto, Guerrieri e Luiz Felipe oltre al tecnico Simone Inzaghi sono stati visitati dal professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club fresco di rinnovo per un altro anno, per ottenere l’idoneità sportiva. «Si riparte» scrive Cataldi su Instagram, postando una foto che lo ritrae sulla cyclette durante gli esami sotto sforzo. All’Isokinetic, invece, il centro all’avanguardia per la riabilitazione ortopedica e la prevenzione degli infortuni, Correa, Rossi, Andrè Anderson, Parolo, Lulic e il nuovo acquisto classe 2000 in arrivo dal Liverpool, Bobby Adekanye, hanno eseguito i test sotto la direzione del dottor Giammaria D’Orsi. Gli esami proseguiranno anche nei prossimi giorni fino al 12 luglio, quando la squadra partirà per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo. Nel pomeriggio a Formello ci sarà il primo allenamento stagionale dopo le vacanze estive.

