Lazio, gli ultimi dubbi di Inzaghi: Caceres e Felipe contro il Napoli

Ultime prove tattiche per la Lazio, il Napoli è alle porte e Simone Inzaghi prova la miglior formazione possibile. Domani scatterà la rifinitura in vista dell'esordio in campionato previsto sabato sera all'Olimpico contro la squadra di Ancelotti, e sono poche possibilità di scelta per il tecnico biancoceleste. L'allenamento di oggi dimostra che l'allenatore laziale proseguirà sulla falsa riga delle ultime due amichevoli con Arsenal e Dortmund, quando lasciò intuire che quelle scelte era più di un'indicazione. La Lazio anti- Napoli è praticamente scontata per nove undicesimi, mentre resistono due ballottaggi tra difesa e centrocampo. Squalificati Lucas Leiva e Lulic (oltre a Patric), infortunati Berisha e Lukaku, Inzaghi ha recuperato invece Murgia. Per sostituire il regista brasiliano, certo l'impiego di Badelj davanti alla difesa. L'ex viola sarà supportato da Parolo e da Milinkovic-Savic, anche se il futuro del talento serbo rimane ancora in bilico. Da un lato la possibilità di rinnovare a 3 milioni a stagione, dall'altra un duello lontano dai riflettori tra Milan e Juventus per tentare il colpo in extremis. Un'ipotesi, quella dell'addio, che a giudicare dai preparativi al match con i partenopei Simone Inzaghi non sta contemplando.



Tornando alle scelte dell'allenatore, sugli esterni a destra è sicuro Marusic mentre il primo dubbio riguarda il sostituto di Lulic dalla parte opposta: Caceres e Durmisi per una maglia, favorito è l'uruguaiano che Inzaghi ha schierato in quel ruolo nella ripresa con il Borussia. Scontato l'utilizzo dell'ormai classico 3-5-1-1 con Luis Alberto alle spalle di Ciro Immobile, in difesa c'è il dubbio su chi completerà il pacchetto arretrato composto già da Acerbi e Radu. Le prove di oggi volta vanno in controtendenza rispetto alle scelte degli ultimi test amichevoli, con Luiz Felipe (possibile convocato dall'Italia di Mancini, visto che ha il doppio passaporto) preferito a Wallace. Resta la rifinitura di domani, poi sarà il campo a stabilire se questa Lazio sarà migliorata e finalmente all'altezza di competere per la Champions.

