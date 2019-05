La sfida dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Atlanta può senza dubbio essere considerata uno dei big match della 35esima giornata di Serie A: per i ragazzi di Simone Inzaghi, reduci dai 3 punti conquistati a Marassi a discapito della Sampdoria domenica scorsa, è una sorta di ultima chiamata per tornare in gioco nella lotta per la conquista del quarto posto finale, attualmente occupato proprio dalla splendida Atalanta di Gasperini dopo il 2-0 sull'Udinese nel posticipo di lunedì scorso.



Le formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini



