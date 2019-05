Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Lazio e Bologna il programma della 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A. I biancocelesti, 58 punti all'attivo dopo 36 incontri giocati, scendono in campo di fronte ai propri tifosi a una settimana dalla vittoria conseguita in Sardegna nello scorso turno sul campo del Cagliari, mentre i felsinei, 40 punti in graduatoria, sono reduci dal bellissimo 4-1 casalingo nel posticipo di lunedì ai danni del Parma.



SEGUI LA DIRETTA



Il Bologna non espugna l'Olimpico contro la Lazio dal mese di marzo del 2013, quando il risultato finale fu 1-3 grazie alle reti di Portanova e Diamanti per gli ospiti, poi un'autorete di Rubin e infine il gol di Khrin a suggellare il successo dei rossoblù. La Lazio è reduce, in casa, da due sconfitte consecutive - prima quella clamorosa col Chievo e poi con l'Atalanta - mentre gli emiliani in trasferta hanno raccolto solo 12 dei 40 punti che contano attualmente in classifica.



Formazioni ufficiali



Lazio (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi



Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Destro. All. Mihajlovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA