â€‹Lazio, Durmisi delude contro il Borussia: Inzaghi rilancia Caceres

Gambe pesanti e qualche disattenzione. Contro il Borussia Dortmund la Lazio mette in mostra i suoi limiti. Il gioco c’è, ma il cinismo sotto porta e i meccanismi difensivi ancora no. Strakosha, Marusic e Milinkovic risultano tra i migliori nell’amichevole di Essen, persa per 1-0 (gol di Reus, propiziato da una deviazione di Radu). Meno fortunato Immobile, che non trova la via della rete. Deludente la prova di Durmisi, non ancora a suo agio sull’out di sinistra nel 3-5-2.





Strakosha 6 - Incolpevole in occasione del gol di Reus. Il tiro dell’attaccante viene deviato da Radu e per lui non c’è nulla da fare. Sicuro nelle uscite.



Wallace 5 - Quando Larsen lo punta, va in difficoltà. Si trova più a suo agio nel gioco aereo. Inzaghi lo toglie dopo 45’ minuti.

Dal 1’ st Luiz Felipe 6 - Con il suo ingresso in campo la Lazio acquista più solidità difensiva. Più efficace di Wallace.



Acerbi 6 - E’ il migliore de pacchetto arretrato. Cerca sempre l’anticipo.



Radu 6 - E’ costretto agli straordinari per coprire le falle di Durmisi. L’esperienza lo aiuta.

Dal 39’st Bastos s.v.



Marusic 6 - Copre tutta la fascia, partecipando ad entrambe le fasi. Non sembra accusare i nove giorni di ritiro.

Dal 29’st Basta 5,5 - Più attento a difendere che ad attaccare.



Parolo 6 - Non si ferma mai. Cerca spesso l’inserimento. Prezioso in fase di non possesso.

Dal 43’st Anderson s.v.



Badelj 5,5 - Inzaghi gli affida la cabina di regia, ma fa rimpiangere Lucas Leiva.

Dal 29’st Cataldi 6 - Lotta su ogni pallone come se fosse l’ultimo. Nei pochi minuti a disposizione fa meglio di Badelj.



Milinkovic 6 - A centrocampo detto legge. Anche in amichevole mette in campo personalità.

Dal 39’st Bruno Jorda s.v.



Durmisi 5 - Prestazione non convincente. Inzaghi lo guida da bordocampo azione dopo azione, ma il danese va in confusione. Giocando così non toglierà il posto da titolare a Lulic.

Dal 1’st Caceres 6 - Inzaghi lo adatta sull’out sinistra e nel secondo tempo lì non si passa.



Luis Alberto 6 - Creativo, ma non incisivo. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante.

Dal 74’ Correa 6 - A tre minuti dalla fine sfiora il gol del pareggio: il suo tiro dal limite viene bloccato Burki. Si muove bene tra le linee.



Immobile 5,5 - Fischiato dai suoi ex tifosi, non riesce a finire sul tabellino dei marcatori. Diallo lo ferma anche con le cattive.

Dal 39’ Caicedo s.v.



































































