di Valerio Cassetta

Altro che divorzio. La storia tra Simone Inzaghi e la Lazio sembra destinata a durare. L’allenatore, corteggiato prima dal Milan e ora dalla Juventus, nelle prossime ore dovrebbe firmare un nuovo contratto con il club biancoceleste fino al 2021 con un adeguamento dell’ingaggio. Insomma, l’allenatore allungherà di un anno il proprio accordo. La svolta è arrivata nel pomeriggio. Dopo giorni di “trattative” con il presidente Lotito, sembra essere arrivata la fumata bianca. Inzaghi avrebbe alzato il telefono, comunicando la volontà di restare a Formello. Una decisione accolta con favore dalla società, pronta ad accontentare le garanzie del tecnico, che chiede acquisti e di qualità e la permanenza dei big, Luis Alberto e Milinkovic su tutti. L’incontro per mettere tutto nero su bianco dovrebbe essere lunedì. Martedì, invece, Inzaghi partirà finalmente per le vacanze. Un viaggio posticipato per risolvere la situazione con il presidente Lotito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA