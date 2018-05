Lazio, il Genoa su Marchetti: accordo ad un passo

di Valerio Cassetta

Potrebbe essere rossoblù la prossima maglia che indosserà Federico Marchetti. Il portiere della Lazio, finito ai margini del progetto biancoceleste e in scadenza di contratto, sarebbe ad un passo dall’accasarsi al Genoa. Il club di Preziosi, infatti, è alla ricerca del sostituto di Mattia Perin, destinato a lasciare il “Grifone” al termine della stagione. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per il futuro di Marchetti che in questi giorni, oltre ad allenarsi a Formello, è stato avvistato sulle tribune del Foro Italico per gli Internazionali di tennis Bnl d’Italia. All'estremo difensore laziale, desideroso di tornare a giocare, il Genoa avrebbe offerto un biennale con opzione per il terzo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA