di Valerio Cassetta

Le scuse dopo la lite. «A volte la pressione e la tensione ci fanno fare cose che non dovremmo fare...È lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione, è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso, ma dagli errori si impara». Così Ciro Immobile su Instagram chiede scusa per aver protestato in maniera plateale nei confronti di Simone Inzaghi, reo di averlo sostituito nel secondo tempo contro il Parma con Caicedo. Un cambio che ha fatto infuriare Ciro tra gesti plateali e rimostranze, che hanno portato ad un breve, ma duro faccia a faccia in panchina con l’allenatore. Adesso però sembra tutto risolto. Nel post gara Inzaghi aveva minimizzato. In mattinata Immobile ha scritto un post, tornando sull’accaduto, dedicando un pensiero anche ai tifosi: «Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA