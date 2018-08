Immobile rialza la Lazio dopo i due ko: «Mai mollare»

di Valerio Cassetta

E’ sempre l’ultimo ad arrendersi, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è un leader dello spogliatoio e vuole dare l’esempio. Contro il Napoli ha lasciato il segno: controllo, finta su tre difensori e sinistro da applausi alle spalle di Karnezis. Con la Juventus è rimasto a secco, ma ha dato battaglia in campo. Immobile ha svariato su tutto il fronte offensivo. Chiellini e Bonucci per fermarlo sono ricorsi anche alle cattive maniere. Ciro non si è dato per vinto e spesso ha spronato la squadra nei momenti di difficoltà. «Avanti Lazio, mai mollare» ha scritto su Instagram il bomber di Torre Annunziata che ha già messo il Frosinone nel mirino. L’obiettivo è tornare a segnare, ma soprattutto vincere. La classifica è amara: zero punti dopo due giornate.



RIPRESA

Intanto, in giornata la squadra tornerà ad allenarsi. Simone Inzaghi ha concesso ai suoi 24 ore di relax. Giusto il tempo per ricaricare le batterie e smaltire la delusione per la sconfitta di Torino. Il tecnico valuterà le condizioni dei giocatori, sperando che Milinkovic e Luis Alberto possano ritrovare al più presto la forma migliore. Domenica sera contro i ciociari tornerà a disposizione Patric, che ha scontato la squalifica. Mancheranno, invece, per infortunio Berisha e Luiz Felipe: il primo è fermo dal ritiro di Auronzo di Cadore per un problema alla coscia, mentre il brasiliano ha accusato contro il Napoli una lesione al polpaccio tra il primo e il secondo grado. Entrambi torneranno dopo la sosta.

