Lazio, Immobile segna anche in Germania: vittoria per 12-0 con il Victoria Clarholz

di Valerio Cassetta

Tre tempi e dodici gol. La Lazio prosegue il ritiro di Marienfeld battendo in amichevole il Victoria Clarholz, squadra dilettantistica della Vestfalia. Sul campo dell’Hotel Klosterpforte i biancocelesti dilagano per 12-0. Immobile (doppietta), Luis Alberto, Correa su rigore, Caicedo, Lulic, Patric, Rossi (doppietta), Bruno Jordao e Bastos finiscono sul tabellino dei marcatori. Insieme a loro anche Baldircin, difensore avversario sfortunato nel deviare nella propria porta un cross di Neto.



SCELTENeL 3-5-2 iniziale Simone Inzaghi ritrova Strakosha, reduce da un affaticamento alla schiena. In difesa si muovono Bastos, Acerbi e Radu. A centrocampo Badelj viene provato come vice-Leiva in regia, affiancato da Cataldi e Milinkovic sulle mezzali. Il serbo danza sul pallone, imponendo il suo gioco sugli avversari. Sugli esterni corrono Anderson a destra e Durmisi a sinistra: l’ex Bari non convince in fase difensiva. In avanti Luis Alberto illumina e Immobile segna. L’intesa tra i due è ormai collaudata: si trovano a meraviglia, dando vita ad azioni spettacolari.TURNOVERIl primo tempo è da 35 minuti, mentre il secondo e il terzo durano mezz’ora. Il tecnico mette in campo tutti gli effettivi a disposizione, ruotando anche i portieri Guerrieri e Proto. Per domani è prevista una doppia seduta, sabato invece ci sarà la rifinitura alla vigilia dell’amichevole con il Borussia Dortmund in programma ad Essen il 12 agosto.

