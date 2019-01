di Valerio Cassetta

«Next step». Tradotto: «Prossimo obiettivo». Guardano avanti Luis Alberto e Ciro Immobile. Gli attaccanti della Lazio festeggiamo sui social la vittoria di ieri per 4-1 contro il Novara e si complimento con i compagni di squadra. Un successo che permette ai biancocelesti di accedere ai quarti di finale della Coppa Italia, aspettando l’avversaria che sarà la vincente di Inter-Benevento.



RIPRESA

Intanto, in mattinata la squadra è tornata ad allenarsi in vista del Napoli. Una seduta di scarico nel centro sportivo di Formello per i protagonisti del match con i piemontesi. Test contro la Primavera, invece, per chi è subentrato o è rimasto a risposo all’Olimpico. Nella partitella, decisa da Parolo, capitan Lulic si è mosso sulla fascia destra, sostituendo Marusic, uscito malconcio dal match di ieri. Un esperimento che Inzaghi riproporrà in settimana: con la squalifica di Marusic per due giornate, dopo l’espulsione contro il Torino, è Lulic l’indiziato numero uno per occupare la corsia di destra. Un modo per tamponare l’emergenza in attesa di rinforzi dal mercato.

