Lazio, Inzaghi ordina la vittoria: «Vincere senza se e senza ma»

di Valerio Cassetta

Tornare alla vittoria per riprendere il cammino Champions. E’ questo l’obiettivo di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match di campiona contro il Genoa all’Olimpico, parla in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Immobile, salvo sorprese, tornerà dal primo minuto.



Mentalità. «Penso che dobbiamo ripartire dalla vittoria con il Genoa senza se e senza ma. Affrontiamo una squadra insidiosa. Bene il bel gioco, ma contano i punti per muovere la classifica».



Cinismo. «Bisogna acquisirla negli allenamenti Ci vuole più cattiveria e voglia di far gol negli allenamenti. Io sarei più preoccupato, se la squadra non creasse. Da attaccante mi preoccupavo, quando non riuscivo ad avere occasione. E’ un aspetto che abbiamo analizzato. Dobbiamo lavorare su questo aspetto».



Cambi. «Valuto in base a quello che vedo negli allenamenti, che purtroppo non sono aperti. Lo vedreste anche voi. Noi veniamo giudicati in base al risultato. Le scelte fatte erano per il bene della squadra».



Numeri. «Le statistiche a volte sono importanti a volte noi. Io non le guardo tanto, ma guardo il quotidiano e vedo come stanno i giocatori e scelgo».



Difesa. «Vavro è un grane professionista, devo acquisire più tempo e confidenza con la lingua. Sono contento anche di Jony e Adekanye. Lazzari ha avuto un inserimento più veloce».



Ballottaggi. «Un difensore completato deve sapere difendere bene e costruire. E’ questo l’abbinamento perfetto del difensore moderno. La cosa più importante è saper marcare. Poi scelgo di partita in partita. Le squadre per giocare bene devono costruire bene dal portiere e dai difensori».



Preoccupazione. «Mi dispiace perché dovremmo avere qualche punto in più. Sono contento per come sta la squadra in campo, mette in pratica quello che chiediamo. Ora dobbiamo cominciare a fare punti. Voglio ancora di più. Vanno bene i complimenti, ma ora servono punti».



Commenti. «Le critiche fanno parte del mestiere. Cerco di rimanere lucido e lo chiedo alla mia squadra, sperando di fare più punti. Per il gioco espresso meriteremmo un’altra classifica e dobbiamo migliorarci».



Formazione. «Non so ancora chi può giocare domani. Al momento non so dare certezze».



Porta. «Stiamo lavorando con Strakosha che è un portiere che ha ancora margini di miglioramento. Sono soddisfatto di lui. Sul gol potevamo fare meglio tutti: da Lazzari sul cross di Biraghi, Strakosha avrebbe dovuto prendere più campo e Jony avrebbe dovuto fare una copertura da quinto esperto. Abbiamo perso una palla troppo facilmente e non si può attribuire un gol ad una singola persona».



Pace fatta. «Immobile l’ho visto bene fin da subito. Se n’è parlato tanto, ho visto Caicedo bene e ho optato per quella scelta. Il cambio criticato di Caicedo da voi è stato fatto perché lui aveva chiesto il cambio, altrimenti avrebbe giocato. Con Ciro nessun problema e, se starà bene, oggi giocherà».



Fase difensiva. «Sappiamo che dobbiamo migliorare e avere più personalità nella gestione della palla. E’ un motivo di crescita».



Atteggiamento. «Non abbiamo sbagliato una gara, ma se guardi la classifica non può andare bene. Dobbiamo crescere ed essere più cattivi. Contro il Parma siamo stati sul pezzo per 95 minuti, ma a livello di gioco non è stata la migliore, abbiamo fatto meglio con il Cluj o con la Sampdoria».

