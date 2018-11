di Valerio Cassetta

Riprendere il cammino per la Champions League. Simone Inzaghi non vuole fallire contro la Spal. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del mach con i ferraresi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello, non risparmiando critiche all'ambiente romano:



Sconfitta pesante. «Abbiamo perso largamente una partita molto importante, non doveva succedere. Fino al primo gol c'era stato però equilibrio, avevamo creato dei buoni presupposti. Siamo calati dopo il gol di Icardi, alla prima palla concessa. Prima Icardi non era arrivato sul tiro-cross di Perisic, ma l'abbiamo rivisto ed era in enorme fuorigioco. Abbiamo analizzato e parlato del ko, ci siamo presi le nostre responsabilità, io in primis. Ora pensiamo a domani, l'avversario è forte».



Giudizi. «L’Inter ha meritato di vincere. Bisogna avere giusto equilibrio. Venivamo da tre vittorie prima dell’Inter. Non eravamo fenomeni prima. Si è avuto più tempo per parlare della sconfitta con l’Inter che dell’impresa di Marsiglia. Questo è il calcio. Ci vuole equilibrio e bisogna guardare i fatti in questi due anni. Per differenza reti abbiamo perso la Champions, due anni fa siamo arrivati quinti, vincendo una Supercoppa. I ragazzi meritano le posizioni che hanno».



Sempre vincente con le piccole. «Ci sono i dati e le statistiche. I numeri non si inventano e ci sono. A Ferrara vincemmo largamente lo scorso anno, all’inizio ci fu qualche difficoltà. La Spal ha vinto meritatamente con la Roma. Dobbiamo stare attenti».



Mai pareggio. «Non abbiamo ancora pareggiato in campionato e in Europa. Anche all’inizio della mia esperienza alla Lazio c’era questa statistica, frutto del caso. Domani c’è una partita da vincere molto importante».



Dubbi. «Lulic ha avuto un affaticamento al polpaccio. Parlerò con il ragazzo e con i medici. Non preoccupa il suo problema».



Difesa. «Ho sei difensori. Ne giocano tre. Di volta il volta devo fare delle scelte. Su Luiz Felipe puntiamo molto e l’infortunio lo ha penalizzato. Sono contento di Wallace. Bastos e Caceres mi mettono in difficoltà. Non ho ancora scelto».



Tattica. «Contro il Marsiglia eravamo fenomeni, poi contro l’Inter sono arrivate le critiche. Abbiamo giocato con lo stesso modulo (3-5-2, ndr). Fino al primo gol di Icardi, arrivato in modo fortuito, abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo analizzato la sconfitta e ci servirà».



Gap. «Non so se le altre sono più attrezzate. Ognuno si fa le proprie analisi. Dentro di noi non manca la voglia di migliorare. Siamo rimasti qui con tanta voglia. A Roma si è eccessivi. Se ci fosse stata una settimana dopo Marsiglia avremmo avuto più elogi, invece c’è stato un giorno e mezzo per parlarne. Accettiamo le critiche».



Attacco. «I quattro attaccanti stanno tutti bene più Rossi che è il quinto. Hanno tutti la stessa possibilità di scendere in campo. Chi partirà domani, giovedì riposerà. A Marsiglia non avevo Correa».



Regia. «Ho Cataldi e Murgia e all’occorrenza Parolo. Mettendo Parolo mezzala, Cataldi e Murgia entrambi possono giocare in regia nella stessa maniera e si stanno allenando nel migliore dei modi».



Bomber. «Immobile non ha segnato nelle ultime due, ma ha fatto benissimo. Un attaccante si deve preoccupare quando non ha occasioni: contro l’Inter le ha avute e ha fatto due ottime gare».



Lo sfogo. «Dopo un quinto posto, un quarto posto e una Supercoppa non abbiamo pensato di aver fatto tutto. Io ci credo, ci credono i miei ragazzi. Ci vuole equilibrio soprattuto in questa piazza. Esce sempre qualcosa per destabilizzare. Il primo anno non ero adatto, c’era la sindrome del secondo anno e abbiamo vinto. Il terzo anno è stato tirato fuori il fatto di non crederci. Siamo quarti in classifica, in Europa League secondi in un girone difficile e purtroppo abbiamo perso contro l’Inter. Secondo me i ragazzi stanno ampiamente facendo il loro. Dobbiamo continuare e dobbiamo crescere. In queste prime dieci giornate abbiamo perso gli scontri diretti. Non è che ci crediamo poco, ma siamo stati penalizzati da alcuni episodi. Vogliamo riconfermarci e per adesso lo stiamo facendo».

