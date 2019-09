​Lazio, Inzaghi perdona Immobile: «E con l'Inter servono personalità»

di Valerio Cassetta

Umiltà e coraggio. Simone Inzaghi, alla vigilia del match di campionato contro l’Inter a San Siro, indica la strada da seguire contro i nerazzurri. Il tecnico della Lazio in conferenza stampa ha parlato anche della lite, poi risolta, con Immobile:



Momento. «Domani sarà una gara impegnativa contro l’Inter, una squadra forte con un ambiente carico e con uno stadio pieno. Dobbiamo essere bravi in queste 24 ore che mancano. Abbiano avuto poco tempo per prepararci. Serviranno coraggio e personalità».



Umore «Dobbiamo essere sempre una squadra umile che lavora insieme. Ero dispiaciuto per le sconfitte, ma serviva quella cattiveria in più che era mancata. Le sconfitte sono state immeritate e ci devono far riflettere. Sono state motivo di grande analisi e, se prese nel modo giusto, ci aiuteranno a crescere».



Tattica. «Avevamo deciso di fare due uscite differenti sulla difesa del Parma. Sono state fatte cinque partite in cui abbiamo messo sotto gli avverarsi con numeri schiaccianti. Le gare a volte vengono indirizzate dagli episodi. Abbiamo perso 6-7 pali finora. Noi dobbiamo essere bravi ad indirizzare gli episodi».



Ambizioni. «Sarà una partita importante e abbiamo fatto ottime gare a San Siro. L’Inter ha speso tantissimo, ha preso un grandissimo allenatore e hanno uno stadio sempre pieno».



Salto di qualità. «Cosa manca? Non lo so, forse il fatto di rimanere concentrati e con i piedi ben piantati a terra. Il campionato si è livellato verso l’alto. Domani servirà tanta concentrazione».



Panchine. «Conte? E’ stato un ritorno importante in Italia come quello di Sarri. Ho una grande stima per Conte. Ha sempre fatto bene. Ha fatto la gavetta ed è partito dal basso. Ci ha messo poco ad insegnare alla squadra i propri concetti. Non ci siamo affrontati, ma è una persona con cui parlare bene di calcio».



Turnover. «Ho l’obbligo di impiegare tutti i giocatori e tutti quanti devono sapere cosa fare in campo. Abbiamo sette partite in 21 giorni e per me devono essere tutti titolari aggiunti. Metterò in campo la formazione migliore. L’Inter ha avuto un giorno in più rispetto a noi».



Razzismo. «Sono d’accordo con Infantino perché non devono esistere forme di razzismo e vanno condannate con forza. Mi spiace che avvengano in Italia».



Strategia. «Giocheremo con i nostri due attaccanti e vedremo come staranno gli altri. Non avrò Radu che oggi aveva 38 e mezzo di febbre. Domenica abbiamo finito la partita con qualche crampo e risentimento. Tra stasera e domani sceglierò la formazione migliore».



Critiche. «L’identità della Lazio è quella vista contro il Parma, ma anche contro la Spal finché si vinceva. Il risultato influisce sulle disquisizioni post gara».



Pace fatta. «Ciro con me si era già scusato appena l’arbitro ha fischiato la fine col Parma. Ieri ha fatto grande gesto, scusandosi con società e compagni, ed è tutto chiarito. L’episodio significa che bisogna ragionare per la squadra e non per gli aspetti personali. In questo siamo cresciuti molto e aveva già capito da solo. Non c’è nessun caso ed è tutto risolto».



Titolo. «L’Inter di Conte è diversa da quella di Spalletti, entrambe sono molto forti e costruite con molte risorse. Ho visto le prime tre di campionato e l’ultima con il Milan: potranno giocarsela per lo scudetto».



Aspettative. «Dobbiamo andarcela a giocare con coraggio e consapevolezza dei propri mezzi, poi vedremo quello che succederà».



Moduli. «L’Inter cerca tanto i propri attaccanti, tenendoli in posizione, giocando sui propri punti di riferimento. Noi abbiamo attaccanti diversi. I moduli sono simili, ma interpretati in maniera diversa».

