Lazio, Inzaghi vede la Champions: «Il nostro sogno è a portata di mano»

di Valerio Cassetta

Sfide decisive. «Sì, sono le ultime due partite. Abbiamo prima il Crotone, una partita importante, difficile. Loro si giocheranno tanto, così come noi. Tutte e due le squadre avranno grandissime motivazioni. Ci siamo preparati al meglio, lo stadio sarà pieno di entusiasmo. Anche questa volta non saremo soli, i nostri tifosi ci accompagneranno in questa trasferta, come sempre».



Meritocrazia. «Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario per essere lì, per giocarcela con queste corazzate, costruite con alti budget. Con la forza del gruppo e l'entusiasmo della nostra gente, siamo lì a giocarcela. Abbiamo fatto dei record per stare lì, abbiamo fatto gol e vinto in trasferta come mai accaduto nella storia della Lazio. Abbiamo voluto essere lì con tutte le nostre forze, e vogliamo giocarcela».



Stefan de Vrij. «Sono tranquillissimo per quanto riguarda de Vrij. So che tipo di ragazzo è. È un professionista, onorerà la maglia per rispetto dei tifosi, della società e dei propri compagni, so che con loro in questi anni è stato benissimo. Il suo contratto depositato dall'Inter? Io penso che per quanto riguarda il ragazzo, la cosa era chiara da diverso tempo. È stata forse sbagliata la tempistica, ma a me non cambia nulla. Sono concentrato sulle cose di casa mia, sul Crotone. Dovremo cercare di fare molto bene».



Momento. «Sta benissimo, viene da cinque vittorie e un pareggio. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario per arrivare fin qui, e tutto quanto fatto va rinforzato con le ultime due gare».



Aspettative. «Ho visto la squadra vista serena e consapevole della propria forza. Non abbiamo guardato in casa degli altri, abbiamo preparato bene la partita e sappiamo che il sogno nostro è a portata di mano. Dobbiamo fare il massimo nelle ultime due partite».



Scelte. «Radu sta bene, ha recuperato, domani vedremo se partirà dall'inizio. Lukaku ha dolore al tendine, non partirà, così come Immobile, Parolo e Luis Alberto. Jordao è con la Primavera, gli altri partiranno tutti (tranne Luiz Felipe, squalificato, ndr). Probabilmente Luis Alberto ha meno possibilità degli altri, ma speriamo di riaverli tutti disponibili per l'Inter».



Opzioni. «Vedremo a seconda di chi giocherà. C'è Lulic, Felipe Anderson, ho anche Nani. Leiva è diffidato al pari di Bastos, penso possa giocare, poi a partita in corso faremo le nostre valutazioni. Nel girone di andata è sceso in campo diffidato per tante partite consecutive, quindi penso possa giocare tranquillamente domani.



Carta portoghese. «Nani può fare diversi ruoli, è un'opzione che tengo bene a mente».



Avversari. «Penso che il Sassuolo non vada a San Siro per farsi umiliare. Per l'Inter non sarà semplice, troverà un Sassuolo libero mentalmente. I nerazzurri dovranno affrontare gli emiliani con le dovute accortezze».



Risorse. «Di Gennaro si sta allenando, è tornato a stare bene. È un'opzione in più, so che eventualmente, se dovesse uscire Leiva, ho l'alternativa di schierarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA