Vincere in Europa League per dimenticare la sconfitta con la Juventus in campionato. La Lazio è pronta ad affrontare la Dinamo Kiev, nell’andata degli ottavi di Europa League. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Condizione mentale. «Quando si perdono due partite così (Milan e Juventus, ndr) i ragazzi non sono al massimo. Abbiamo parlato e visto, e si deve ripartire dalle prestazioni. Abbiamo fatto due ottime gare. Ripartiamo dalle certezze: abbiamo affrontato due ottime squadre: all’andata le abbiamo battute, al ritorno abbiamo giocato alla pari. Nel calcio ci sono degli episodi sfavorevoli».



Ottavi. «Sappiamo che la Dinamo a livello europeo è una certezza, perché da tanti anni gioca queste competizioni. Hanno tanti nazionali e ottime individualità. Dovremo fare la partita senza scoprirci troppo».



Condizione fisica. «Fisicamente la squadra sta bene. Abbiamo giocato tanto, ma i valori dei ragazzi sono buoni. Avremo tante partite. Tra oggi e domani valuterò chi mi darò più garanzie».



Turnover. «Mancano ancora due allenamenti. Ad eccezione di Caceres ho l’imbarazzo della scelta perché ho tutti a disposizione».

Preoccupazione. «A livello fisico stiamo bene, a livello mentale dobbiamo eliminare scorie negative. Venivamo da una cocente delusione col Milan e poi con la Juve c’è stata una grande prestazione. Dobbiamo ripartire dalle certezze. All’andata in campionato con Milan e Juventus avevamo meno certezze».



Infermeria. «Marusic non rientrerà nei convocati per domani e per Cagliari perché squalificato. Lo recupererò per il ritorno con la Dinamo. Caceres? C’è ottimismo per recuperarlo per Cagliari.».



Match. «La Dinamo ha grandi tradizioni. L’ho incontrata e ci ho giocato in Champions League nel 2001 con la Lazio. E’ una squadra giovane, con dei nazionali che ripartono bene. E’ un avversario tosto e non va sottovalutato. Dovremo fare una gara accorta. A Kiev non sarà semplice: loro hanno il pubblico, hanno calore e non sappiamo che clima troveremo».



Pubblico. «Nelle ultime due partite i tifosi abbiamo sentiti vicini. La Curva Nord con il Milan e Juventus ci ha incitato dall’inizio alla fine. Lo striscione per noi è stato molto bello. C’era una bella scritta, ci hanno fatto i complimenti per la gara con il Milan. Speriamo che sia gente perché è un ottavo di finale: se passeremo, saremo ai quarti».



Andata o ritorno in casa. «Vantaggi? Dipende dall’approccio che avranno i miei ragazzi».





Oltre al mister, anche Ciro Immobile ha risposto alle domande dei giornalisti:



Bomber. «Sono felice. Non so se me l’aspettavo di fare così bene, ma ci ho lavorato tanto. Non era facile fare meglio dell’anno scorso. Finora la stagione è stata straordinaria».



Panchina. «Soffro di stare fermo. La settimana che c’è stata la pausa, appena sono tornato mi sono fatto male. Devo stare sempre in movimento. Faccio parte di un gruppo e accetto volentieri le scelte del mister. Se starò fuori darò ancora di più per sostenere i compagni».



Trofei. «Noi ci credevamo tanto anche alla coppa Italia. Abbiamo fatto bene con il Milan, ma i rigori non ci hanno premiato. Guardiamo partita per partita. L’Europa League ci toglie energie, ma ce ne dà di positive quando passiamo il turno. Vogliamo andare avanti, è una competizione che ci affascina».



Strascichi negativi. «Quando giochi bene e perdi, mentalmente ti porta a pensare che non hai raccolto nulla, ma quando rivedi le partite pensi che ne perderai poche giocando così. Le due partite ci hanno dato consapevolezza. Il Milan è più in forma, mentre la Juventus si gioca lo scudetto col Napoli. Giocando così ci leveremo tante soddisfazioni».



Lazio fantasia. «Io, Luis Alberto e Felipe Anderson in campo insieme? L’Abbiamo fatto contro la Steaua ed è stata una bella partita al ritorno, giocando tutti e tre insieme. Felipe, Luis Alberto, Nani e Caicedo sono tutti importanti e il mister deve fare scelte difficili. Felipe e Luis Alberto sono diversi, ma mi conoscono tutti e due: sanno dare palla al momento giusto al posto giusto».



Astori. «Se mi dispiace non andare ai funerali? Sì, questa è una notizia che ci ha sconvolto. Anche i ragazzi che non lo conoscevano erano dispiaciuti. Da parte mia e di tutti va l’abbraccio alla famiglia. Davide lo conoscevo bene. Come persona era sempre disponibile e umile. Ci ha toccato nel profondo».



Capocapponieri. «Il campionato italiano non è semplice. Voglio fare ancora di più. L’Europa è una copertina importante e volgiamo andare avanti. Prima della tripletta alla Steaua non ci pensavo. Non è importante, ma mi farebbe piacere, così come in campionato. Chi fa gol non è importante, dobbiamo dare il massimo».



Scarpa d’oro. «Penso più alla classifica cannonieri in campionato. La scarpa d’oro mi farebbe piacere, ma è una cosa in più. Higuain con 36 gol non l’ha vinta. Non è semplice, ma non è una fissazione».



Momento. «Abbiamo partite importanti. La Roma ci ha superato ma siamo lì. Le due sconfitte non ci hanno abbattuto. Giochiamo bene e la gente si diverte. Penseremo al Cagliari da venerdì».



Difese ballerine. «In Italia c’è più tatticismo. In Europa le partite sono più aperte e tutti cercano la vittoria. Chi cerca spazio come me è avvantaggiato».



Arbitri. «Il Var ci ha provato nervosismo, dopo qualche partita andata male, ma non è stato un alibi. Si può sbagliare e noi andiamo avanti per la nostra squadra. Qualche punto ce l’ha tolto».

