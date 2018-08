​Lazio, Inzaghi studia il Napoli: seduta video nel ritiro Marienfeld

di Valerio Cassetta

Un’ora davanti allo schermo. Simone Inzaghi preme il tasto “play”. Nessun film o serie tv. Nella sala video dell’hotel che ospita la squadra a Marienfeld scorrono le azioni del Napoli. Gli inserimenti di Allan, i tagli di Callejon, le giocate di Insigne. I difensori della Lazio prendono appunti. Dopo le prove sul campo, i biancocelesti ripassano la teoria. Vietato farsi sorprendere il 18 agosto contro la squadra di Ancelotti. Chiusure, anticipi e attenzione sulle marcature. Questa la richiesta del tecnico ai suoi ragazzi. «Non guardate solo palla, ma anche l’avversario» ha ripetuto in Germania il mister. L’obiettivo è evitare che gli attaccanti azzurri sorprendano la difesa, aggirandola da dietro. Per mettere a punto i meccanismi ci sarà ancora la prossima settimana. Lulic e Leiva non saranno a disposizione: entrambi saranno squalificati. Durmisi sostituirà il bosniaco sulla sinistra, Badelj verrà impiegato in regia al posto del brasiliano. Intanto, il ritiro tedesco sta per volgere al termine. Nel pomeriggio la squadra svolgerà l’ultima seduta e domani giocherà ad Essen contro il Borussia Dortmund (ore 17:30).

