Lazio, la squadra si compatta verso la Samp: tutti a cena in centro

di Valerio Cassetta

Tutti a cena fuori. La Lazio si compatta a pochi giorni dall’inizio del campionato, come anticipato sull’ediazione odierna de Il Messaggero. Radu, Parolo e Acerbi sono i primi ad arrivare in un noto locale centro di Roma. Portate a base di sushi e piatti estivi per non appesantire il fisico. Un modo per cementare il gruppo. Un’occasione per stare insieme anche fuori dal campo da calcio. Una consuetudine, tipica ormai della banda Inzaghi, che anche durante l’anno spesso si ritrova a tavola per tenere alto l’umore e l’attenzione. Del resto dall’allenamento sono arrivate buone notizie: Lazzari, Lulic e Milinkovic sono recuperati per la gara con la Sampdoria in programma domenica prossima a Marassi. Meno chance per Caicedo, reduce da un problema al polpaccio, che oggi ha svolto un lavoro differenziato. Potrebbe tornare a disposizione per il derby del 1 settembre con la Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA