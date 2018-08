Furia Lotito, la Lazio si difende: «Interpretazione errata, denunciamo»

In una nota ufficiale la Lazio si è pronunciata sul video diffuso in mattinata e riguardante il presidente biancoceleste Claudio Lotito: «In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione».



Dopo la nota diffusa dalla società, sulle frequenze di RMC Sport, è intervenuto anche il portavoce biancoceleste Arturo Diaconale: “In quest’inizio di campionato ci sono particolari ‘caldi’ nei confronti della Lazio, tutte vicende gonfiate e vuote di particolari significati. Il primo aspetto è indicato dal comunicato: una conversazione privata non può essere filmata e diffusa in questo modo, bisogna difendere la privacy e il diritto ad avere una particolare attenzione per i propri comportamenti. L’altro punto è relativo al contenuto: fa parte di una normale dialettica tra presidente e allenatore. Qualsiasi tecnico spera di avere 11 Ronaldo e staff medici all’altezza dei massimi liminari, allo stesso tempo un presidente ha il diritto di poter rispondere che ciò non è possibile. Non c’è alcun contrasto tra Lotito e Inzaghi, c’è stata una discussione ma questo non intacca il loro rapporto e spero non turbi la squadra alla vigilia di una partita delicata”.

