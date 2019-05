«Questo sarà oggetto di confronto perché le società non devo neanche diventare un bancomat per tutti quanti. Devono fare le cose che sono giuste facciano». Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto a Radio

Radio, così ha risposto alla sindaca di Roma Virginia Raggi che ieri, dopo gli incidenti in occasione della finale di Coppa Italia, ha sollecitato un contributo dei club alle spese per la sicurezza.



«Io penso che il buon senso nell'amministrazione produca grandi risultati. Altrimenti paga tutto la società. Ci deve essere un rapporto simbiotico nella vita - ha aggiunto Lotito - se c'è un rapporto parassitario da un parte e dall'altra si

creano delle discrasie che portano svantaggi da una parte e vantaggi dall'altra. Vediamo quello che è giusto e di buon senso che le società debbano affrontare. L'ho dimostrato anche con l'inserimento del prefetto D'Angelo che fino a 20 giorni fa era vice capo della Polizia. Il tema della sicurezza non è solo quello dello stadi, è a 360 gradi e va affrontato nel migliore dei modi».

