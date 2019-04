Lazio, Lotito sceglie l’ex questore ​di Roma a capo della sicurezza

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato di aver «affidato al Prefetto Nicolò D’Angelo la Gestione Globale del Governo della S.S. Lazio S.p.A. e delle altre società del Gruppo Lotito». Lo si legge in un comunicato diramato dal club biancoceleste. «Il Prefetto D’Angelo - è scritto nero su bianco - curerà la sicurezza volta a tutelare i dipendenti e tutti gli assets aziendali. Lo stesso si occuperà di verificare le procedure societarie in conformità alla normativa vigente, compresa la sicurezza informatica».



«La sua alta professionalità e la grande esperienza maturata in questo ambito - aggiungono - va inquadrata in una logica di riorganizzazione all’interno del contesto sia istituzionale che privato attraverso lo studio, lo sviluppo e l’attuazione di nuove politiche aziendali volte a prevenire e fronteggiare eventi dolosi e colposi utilizzando le più moderne tecnologie in commercio». Augurando a D’Angelo «nuovi successi e soddisfazioni nel lavoro», la Lazio sottolinea che «sarà infine cura della funzione aziendale preposta innalzare i livelli di formazione, informazione, protezione e tutela dell’organizzazione in materia di Security».

