Nessun provvedimento disciplinare è stato preso dal giudice sportivo, che non ha accolto la richiesta della procura federale di utilizzare la prova tv, nei confronti dei giocatori milanisti Kessié e Bakayoko per il loro gesto di scherno nei confronti del laziale Acerbi, al termine della partita di sabato. Subito dopo la vittoria e il consueto scambio di maglia con il laziale i due rossoneri erano andati ad ostentare il 'trofeò sotto la curva dei propri tifosi.



Come anticipato nei giorni scorsi subito dopo la decisione del giudisce sportivo Gerardo Mastrandrea, il procuratore delle Figc, Giuseppe Pecoraro ha aperto subito un'indagine sul comportamento dei due giocatori del Milan.



Gli strascichi di Milan-Lazio portano a sanzioni pecuniarie ma non a squalifiche o deferimenti: il Giudice Sportivo ha multato cinque giocatori per la rissa al termine della partita di sabato sera. Diecimila euro a Bertolacci, Kessie, Musacchio, Luiz Filipe e Patric, sanzionato della stessa cifra anche Simone Inzaghi e inibito il ds biancoceleste Tare fino al 30 aprile. Niente prova tv per il caso Acerbi, multato pure Lucas Leiva per le frasi rivolte a un dirigente rossonero.



