​Milinkovic spaventa la Lazio: «Deciderò dopo il Mondiale»

di Valerio Cassetta

Prende tempo, Sergej Milinkovic. Il centrocampista della Lazio, corteggiato da mezza Europa, è pronto a disputare la Coppa del Mondo con la Serbia in attesa di definire il proprio futuro. «Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera» rivela il “Sergente” in conferenza stampa, alla vigilia dell’amichevole tra la sua nazionale e la Bolivia. «Cerco di rimanere concentrato - sostiene “Sergio”, altro soprannome che gli hanno messo a Formello - Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me». La Lazio non ho la mai messo in vendita, ma se dovesse arrivare un’offerta importante, nessuno verrà ritenuto incedibile. Lotito ha già rivelato di aver rifiutato 110 milioni di euro in passato e non ha intenzione di svendere il talento ex Genk. «Non siamo un supermarket» ha ribadito nelle scorse settimaneil numero uno biancoceleste. Intanto, i top club europei monitorano la situazione. «Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo - dichiara Milinkovic - È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato».

