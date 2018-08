Lazio-Napoli, all'Olimpico non si tifa: «Vicini alle vittime di Genova»

di Valerio Cassetta

La solidarietà prima del calcio. Lazio-Napoli si gioca in un clima surreale. Le tifoserie all’Olimpico non cantano dopo il crollo del ponte Morandi. «Vicini alle vittime di Genova! Irr» è scritto su uno striscione, esposto nella nella Nord laziale per tutto il match. «Genova,14/8/2018» il messaggio che campeggia nel settore ospiti, occupato dai partenopei gemellati con i sostenitori del Genoa. Niente cori, stendardi e bandiere al vento. Quando il calcio non si ferma, si fermano i tifosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA