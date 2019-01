Live Lazio-Novara 3-0 Immobile firma la doppietta

La Lazio ospita quest'oggi all'Olimpico il Novara, una delle uniche due squadre di C ancora in corsa, in un match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa fanno il loro esordio nella competizione proprio contro i piemontesi, i quali invece per giungere fino a questo punto del secondo trofeo calcistico nazionale hanno dovuto superare nell'ordine il Perugia, il Brescia dopo i calci di rigore e infine il Pisa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Silva, Murgia, Patric, Durmisi, Lulic, Badelj, Parolo, Berisha, Neto. All.: Inzaghi.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi. A disp. Di Gregorio, Drago, Sbraga, Migliavacca, Buzzegoli, Cattaneo, Fonseca, Mallamo, Cordea, Kyeremateng, Stroppa. All. Viali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA