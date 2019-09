Lazio,-Parma 1-0 La Diretta Sblocca subito Immobile

La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Parma in programma alle ore 20.45 chiude il calendario della quarta giornata di Serie A. Entrambe le compagini vengono da due sconfitte particolarmente pesanti subite nella scorsa giornata: i biancocelesti infatti hanno perduto il match di Ferrara con la SPAL a causa del gol di Kurtic nel recupero finale, mentre i ducali sono usciti nettamente sconfitti dalla partita del Tardini al cospetto di un brillante Cagliari col punteggio di 1-3.



LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho





Manca dall'inizio della stagione 2009/2010 la vittoria del Parma in casa della Lazio: in quell'occasione furono Bojinov ed Amoruso a siglare la vittoria per i ducali, dopo il momentaneo pareggio di Zarate per la Lazio. Sono 25 in tutto i precedenti dei match giocati a Roma in Serie A, con un bilancio pesantemente a favore dei padroni di casa: 15 vittorie a 3; 7 i pareggi.

