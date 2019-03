La Lazio travolge il Parma 4-1 ​e punta la zona Champions

Tutto facile per la Lazio. Parma strapazzato 4-1. Basta un primo tempo al top per conquistare un successo fondamentale per la corsa Champions. Quarantacinque punti in classifica e una gara da recuperare. Il quarto posto è a un tiro di schioppo. Obbligatorio crederci fino alla fine. La Lazio dimostra di aver imparato la lezione di Firenze. Concretizzate praticamente tutte le occasioni da gol create. Primo tempo chiuso 4-0 con doppietta di Luis Alberto e gol di Marusic e Lulic. Lo spagnolo gioca una gara perfetta: quantità e qualità. Colpo di spugna, dunque, anche alla bulimia da reti.

SUBITO IN DISCESA

Il modulo fantasia funziona alla grande. Ad onor di cronaca va pur detto che il Parma è parso davvero poca cosa. Praticamente innocuo. Gervinho, unica arma offensiva, mai servito sulla velocità. Approccio perfetto, invece, quello della Lazio che aveva ben in mente l’obiettivo: riscattare i due punti persi in casa della Fiorentina. Un solo sbaglio, quello che consente all’ex Sprocati di segnare il gol della bandiera. Gara semplice e subito in discesa che consente ad Inzaghi di poter gestire le energie e preservare i tanti diffidati. Unico neo la sosta. Stavolta a differenza di altre volte arriva nel momento meno opportuno: la Lazio corre e sta bene. Probabilmente sarebbe stato meglio continuare a giocare. Alla ripresa, il 31 marzo, lo scontro diretto contro l’Inter.



