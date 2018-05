Pestone in partitella per Immobile, ma il bomber della Lazio vede l'Inter

di Valerio Cassetta

Sfida in famiglia aspettando l’Inter. La Lazio si prepara ad affrontare i nerazzurri giocando contro la Primavera nel centro sportivo di Formello. I ragazzi di Inzaghi, che ha ritrovato Immobile e Lukaku, hanno avuto la meglio contro i giovani di mister Bonacina. L’attaccante della Nazionale sembra aver smaltito il problema al flessore della coscia destra, ma ha concluso in anticipo la partitella a causa di un pestone. Nulla di preoccupante per la punta di Torre Annunziata che vuole esserci a tutti i costi domenica sera all’Olimpico. Lo staff tecnico insieme a quello medico deciderà solo a ridosso del match se schierarlo dal primo minuto, ma le sensazioni sono positive.



INFERMERIA

Meno possibilità di rientrare nella lista dai convocati, invece, per Marco Parolo, che oggi ha assistito all’amichevole dalla panchina. Il mediano non ha ancora superato il problema all’adduttore e continuerà a lavorare per cercare di tornare a disposizione il prima possibile. In campo non si è visto neanche Luis Alberto (infortunio all’adduttore) oltre a Caceres e Leiva, rimasti fuori per riposo precauzionale. In difesa resta il dubbio de Vrij: Inzaghi oggi lo ha provato in coppia con Bastos e Radu. Se non dovesse essere schierato al suo posto giocherà Luiz Felipe.



BOMBER D'EUROPA

Intanto, Ciro Immobile, attuale capocannoniere del campionato di Serie A, festeggia il primato di reti in Europa League. Con la vittoria dell’Atletico Madrid sul Marsiglia ieri sera si è chiusa la competizione europea. Nella graduatoria dei "top scorer" il bomber laziale figura al primo posto con 8 gol in 582 minuti giocati, a pari merito con Aritz Aduriz dell’Athletic, che invece ha disputato ben 801 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA