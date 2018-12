Lazio-Sampdoria 0-1 La Diretta Quagliarella apre la partita

Si gioca all'Olimpico il posticipo serale di questo sabato di Serie A, che si chiude con la sfida tra Lazio e Sampdoria; il tecnico Simone Inzaghi e la società non hanno gradito la prestazione di Verona costata il 4o posto in classifica e chiedono questa sera ai giocatori un immediato riscatto, mentre i blucerchiati nella partita casalinga contro il Bologna del fratello dell'allenatore della Lazio hanno avuto la meglio per 4-1, tornando così alla vittoria dopo quasi 2 mesi.



LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo; Immobile.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.



La Lazio viene da 3 pareggi consecutivi e non vince in casa dal 4-1 con la SPAL; la Sampdoria non vince in trasferta dall'1-0 sull'Atalanta del 7 ottobre scorso. Squadre in campo all'Olimpico l'una contro l'altra per la 53a volta nella loro storia, con i biancocelesti nettamente in vantaggio per 31 vittorie a 8; 13 i pareggi. La vittoria blucerchiata all'Olimpico manca dalla stagione 2004/2005, 1-2 grazie alle reti di Kutuzov e Flachi per gli ospiti e Rocchi per i padroni di casa.

