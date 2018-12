Lazio-Eintracht, massima allerta per l'arrivo di 8.000 tedeschi

È massima attenzione per la partita di Europa League Lazio-Eintracht Francoforte, in programma domani sera all'Olimpico, dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata. Si è tenuto ieri sera in Questura il tavolo tecnico, presieduto dal questore Guido Marino, nel corso del quale sono state esaminate nel dettaglio le misure di sicurezza per il match che inizierà alle 18.55. Attesi nella Capitale oltre 9 mila tifosi dell' Eintracht, 400 dei quali appartenenti a gruppi ultrà, che arriveranno a Roma a bordo di treni, aerei, autobus e autovetture. Non sarebbe escluso inoltre l'arrivo di supporter dell'Atalanta, gemellati con la squadra di Francoforte.



L'apertura dei cancelli è prevista per domani alle ore 17 per i vari settori dello stadio, ad eccezione di quelli riservati alla tifoseria tedesca, che anticiperanno l'apertura alle ore 15.30 per facilitare le operazioni di afflusso. Dalle 15 di domani i supporter dell'Eintracht dovranno ritrovarsi al consueto «meeting point» di piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, dove verranno accompagnati allo stadio a bordo di autobus scortati dalle forze dell'ordine. Polizia e steward tedeschi collaboreranno con le forze dell'ordine italiane nel fornire indicazioni utili alla tifoseria ospite. Già nei giorni scorsi è stata diffusa sulle pagine social della Questura una brochure informativa, anche in lingua tedesca.

