Lazio, Tare: «Nessuna offerta per Milinkovic da parte del Psg»

di Valerio Cassetta

«Non c'è nulla da dire, perché non c'è discussione. Non ne so nulla». Così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, commenta a Le Parisien le voci su un possibile trasferimento di Milinkovic Savic al Paris Saint Germain. «Non abbiamo alcuna necessità di venderlo. Queste sono solo voci messe in giro dai giornali» continua l’albanese. Il bilancio della Lazio è virtuoso e non impone di sacrificare qualche big sul mercato, ma non è un mistero che Milinkovic abbia chiesto di cambiare aria. «Non so il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Solo solo storie» spiega Tare, anche se lo scorso anno la società biancoceleste valutava il “sergente” oltre 100 milioni di euro. «Un’offerta per lui da parte del Psg non è arrivata» (per ora) conclude Tare, anche perché il mercato deve ancora entrare nel vivo e un’eventuale cessione del serbo porterebbe nelle casse laziali preziose risorse da utilizzare per le operazioni in entrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA