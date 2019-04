La Lazio ha vinto gli ultimi tre precedenti interni contro l'Udinese, tutti senza subire neanche un gol. L'ultimo successo dei friulani risale al settembre 2014 con uno 0-1 firmato da Thereau. Il pareggio più recente invece resta quello del 2011. In totale i precedenti all'Olimpico in A sono 39, con 20 vittorie laziali e 11 dell'Udinese, a fronte invece di 8 pareggi.



All'Olimpico di Roma va in scena il recupero della 25esima giornata tra Lazio e Udinese, inizialmente posticipata a fine febbraio a causa dell'indisponibilità dello stadio capitolino a causa del Sei Nazioni di rugby. Per i biancocelesti è forse l'ultima chance per non perdere contatto con la zona Champions, ora distante ben sei punti, mentre l'Udinese ha un bisogno impellente di fare risultato per respingere gli attacchi di Empoli e Bologna nella lotta per non retrocedere.





LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile.



UDINESE (3-5-2): Musso; Wilmot, Troost-Ekong, Larsen; Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul; Lasagna



