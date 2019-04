L'Udinese di Igor Tudor si prepara alla nuova trasferta nella Capitale, domani per il recupero della gara con la Lazio, vivendola come «un'opportunità extra» per cercare di strappare qualche punto mentre tutte le avversarie nella lotta salvezza sono ferme. «Andare a fare punti in casa di una squadra che gioca per la Champions sarebbe una bella cosa, ma dal punto di vista psicologico è meglio focalizzarsi sulla prestazione. Non metto l'obbligo del risultato; deve arrivare come conseguenza. Se dici ai ragazzi che bisogna vincere e fare punti rischi di non prendere niente», inquadra la sfida Tudor.



«Affrontiamo una squadra che mi piace molto come gioco espresso da Inzaghi. Hanno un traguardo importante ma lo abbiamo anche noi. Veniamo da una buona prestazione contro la Roma, dove si sono viste cose interessanti: per me è importante che continuiamo a creare, ad avere opportunità, che si continua a tirare con la voglia di fare gol. Accettiamo lo strano episodio del gol. Andiamo con fiducia nel futuro». Tudor torna ancora una volta sull'ultimo match, perso sabato ancora nella capitale, in casa Roma, per colpa di un episodio. «Manolas, che per me è uno dei difensori più forti che ci sono, un fenomeno, ci ha impedito di fare gol. Ne avessimo trovato contro uno più scarso ne avremmo segnati due - aggiunge - Il gol preso è stata la leggerezza di un giocatore che si è fermato vedendo fermarsi anche il compagno. Quelli della Roma sono stati furbi, bravi. È un dettaglio che ha deciso la partita. I dettagli sono importanti: si può anche sbagliare, l'importante è che si impari, si apprenda una lezione che ci è costata tre punti. Samir - gli concede un alibi - è diventato papà, forse questo gli ha tolto un po' di lucidità siccome sua moglie era in ospedale. Si può giustificare quell'errore. Guardiamo avanti».



Davanti c'è la Lazio che «esprime un buon calcio, ha un bello stile, con tanti giocatori che vanno a concludere l'azione e hanno tanta qualità». Tudor si prepara a un pò di turnover nelle fila bianconere. «Sì. Ci sarà qualche cambio», ammette il tecnico che non potrà contare su Pussetto. «Ha un problema al ginocchio. Pensavamo si potesse risolvere un po' prima, ma a Roma ha sentito ancora molto male. Non ci sarà con la Lazio, ma sarà a disposizione per la gara con il Sassuolo». Nella lista dei convocati sono tornati anche Hallfredsson e Nuytinck. Il difensore olandese in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l'infortunio. «Ma ha fatto due allenamenti. Non giocherà».

