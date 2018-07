di Valerio Cassetta

Si chiude con una vittoria il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Immobile, Caicedo e Rossi regolano la Spal di Semplici, che domani inizierà la preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il dato più confortante arriva dalla difesa: zero i gol subiti in quattro amichevoli disputate. I test contro l’Auronzo e la Top 11 del Cadore, finite in goleada, non possono essere considerati match probanti. Discorso diverso, invece, per le sfide con Triestina e Spal. Inzaghi continua a provare il 3-5-2, cambiando tutti gli interpreti al minuto 65. Tra i migliori Acerbi, Radu, Leiva e Immobile.



Proto 6 - Attento sulle conclusioni dalla distanza. Potrebbe fare meglio nelle uscite alte e nei rilanci con i piedi. Dal 65’ Guerrieri 6 - Poco impegnato, comanda bene la difesa. La pioggia e il sole costituiscono i principali problemi.



Wallace 5,5 - Segue alla lettera i dettami di Acerbi, sia nel fuorigioco che nelle marcature. Vince i duelli aerei con Paloschi, non quello degli anticipi. Dal 65’ Bastos 6 - Tiene bene il corpo a corpo con Petagna.



Acerbi 7 - Le chiavi della difesa sono sue. Wallace e Radu lo seguono alla lettera nei movimento e nelle indicazioni. Sulla strada giusta per far dimenticare de Vrij.



Radu 6,5 - Sull’out di sinistra non si passa. Preciso nelle chiusure e ordinato negli appoggi. Dal 65’ Luiz Felipe 6 - Intercetta di testa tutti i cross. Si conferma all’altezza della situazione.



Basta 5,5 - Corsa e fiato da vendere. Spesso si affaccia nella metà campo avversaria, ma quando arriva sul fondo sembra avere poca lucidità. Dal 65’ Patric 6 - Eredita la fascia di capitano da Lulic. Prova il tiro da posizione angolata e solo il palo gli nega la gioia del gol.



Parolo 6 - In mezzo al campo non molla mai. Aiuta Leiva in fase di impostazione, recupera palloni preziosi e partecipa alla manovra offensiva. Dal 65’ Minala 5 - Più quantità che qualità. Potrebbe tirare a rete in area, ma viene anticipato.



Leiva 7 - Paloschi lo marca stretto quando la Spal è in fase non possesso. Solita prestazione di livello. Deciso negli interventi, ma mai cattivo. Dal 65’ Di Gennaro 5 - Dai suoi piedi dovrebbe riaprire l’azione. Non entra nel vivo del gioco.



Murgia 5,5 - Cerca l’inserimento alle spalle dei difensori, ma non arrivano grandi palloni. Everton Luiz non gli dà il tempo per ragionare. L’impegno c’è. Dal 65’ Cataldi 6 - Bene sui calci piazzati. Assist al bacio per Minala in area di rigore, ma il compagno non sfrutta l’occasione a dovere.



Lulic 6 - Quando parte in contropiede a campo aperto è inarrestabile. Costringe Lazzari a dedicarsi alla fase difensiva. Prezioso in copertura. Dal 65’ Durmisi 5,5 - Si vede poco, ma allo scadere pesca Rossi in area per il cross del 3-0.



Luis Alberto 6 - Si abbassa sulla linea dei centrocampisti per ricevere il pallone. Gioca di prima velocizzando la manovra offensiva. Pericoloso sui calci piazzati. Non manca di personalità. Cala nel secondo tempo. Dal 65’ Caicedo 6 - Impreciso nei controlli. Fa poco movimento. Finisce sul tabellino dei marcatori sfruttando un doppio rimpallo.



Immobile 7 - Scende in campo con i postumi di una contusione presa ieri in allenamento. Tanto movimento, ma le palle gol non arrivano. Si crea da solo la rete che apre le marcature: intercetta il retro-passaggio di Felipe e scavalca Thiam con un pallonetto. Dal 65’ Rossi 6 - Gioca di sponda e lotta su ogni pallone. Chiude il match segnando il 3-0 in scivolata.

