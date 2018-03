Il commissario straordinario, Giovanni Malagò, ha convocato per lunedì prossimo, 19 marzo, presso la sede milanese di via Rosellini, l'assemblea ordinaria della Lega Serie A. Lo rende noto la stessa Lega. All'ordine del giorno dei lavori, tra gli altri argomenti, l'elezione del presidente e i criteri per l'elezione degli organi di Lega mancanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA